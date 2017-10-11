بالصور .. هذه أبرز التعديلات التي سيعرفها الزي الرسمي للأمن بالمغرب

أخبارنا المغربية ـ متابعة

نشرت احدى الصفحات الفايسبوكية بخصوص الزي الجديد لرجال الأمن بالمغرب ، بعدما كانت قد انفردت في مرات سابقة بنشر صور حصرية تخص لباس الأمن الوطني .

و نشرت الصفحة المذكورة صورا للقبعات و النياشين الجديدة التي سيرتديها كل من ضباط الأمن ، بعدما سجلت مديرية الحموشي مجموعة من الملاحظات على الزي الرسمي الجديد لرجال الأمن، خاصة المكلفين بالسير والجولان.

و من بين التعديلات التي سيعرفها الزي الرسمي للأمن الوطني ، هي أن القبعة الجديدة لرجال الامن ستقوم بتوضيح رتبة رجل الامن الذي يرتديها، إضافة إلى قميص أبيض مزود بشارة تحمل المصالح التي ينتمي إليها ورمز المديرية العامة للأمن الوطني.

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