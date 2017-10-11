ان كنت ترغب باختيار هده النسخة بشكل دائم، اضغط على: عربي  | Français  - English           
الرئيسية > الأخبار > بالصور .. هذه أبرز التعديلات التي سيعرفها الزي الرسمي للأمن بالمغرب
مقالاث مشابهة
فضيحة بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان وائتلاف يطالب بفتح تحقيق في الموضوع وتدخل رئيس الحكومة فضيحة بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان وائتلاف...
برلمانية نكرة وشرذمة متناثرة وحضور باهت .. مكونات خلطة للقاء مشبوه بالبرلمان الأوربي حول حقوق الإنسان بالمغرب برلمانية نكرة وشرذمة متناثرة وحضور باهت .. مكونات خلطة...
الرئيس الأرجنتيني: ميسي لاعب من عالم آخر الرئيس الأرجنتيني: ميسي لاعب من عالم آخر

بالصور .. هذه أبرز التعديلات التي سيعرفها الزي الرسمي للأمن بالمغرب

المصدر:  | 11 أكتوبر 2017 | الأخبار, الأولى |

800651thumbnail-php-file-amn-916432229800651.png

أخبارنا المغربية ـ متابعة

نشرت احدى الصفحات الفايسبوكية بخصوص الزي الجديد  لرجال الأمن بالمغرب ، بعدما كانت قد انفردت في مرات سابقة بنشر صور حصرية تخص لباس الأمن الوطني .

و نشرت الصفحة المذكورة صورا للقبعات و النياشين الجديدة التي سيرتديها كل من ضباط الأمن ، بعدما سجلت مديرية الحموشي مجموعة من الملاحظات على الزي الرسمي الجديد لرجال الأمن، خاصة المكلفين بالسير والجولان.

و من بين التعديلات التي سيعرفها الزي الرسمي للأمن الوطني ، هي أن القبعة الجديدة لرجال الامن ستقوم بتوضيح رتبة رجل الامن  الذي يرتديها، إضافة إلى قميص أبيض مزود بشارة تحمل المصالح التي ينتمي إليها ورمز المديرية العامة للأمن الوطني.

الوسوم:

المزيد من مقالات:


   لا يوجد أي تعليق ل “بالصور .. هذه أبرز التعديلات التي سيعرفها الزي الرسمي للأمن بالمغرب”

أضف تعليقك









الآراء الواردة في التعليقات لا تعبر إلا عن آراء أصحابها

 شاركنا على جوجل بلس 

قناة ماروك برس

إعلان

أفضل المقالات

صورة و تعليق

326701benkiranetime-322531796326701.png

المزيد...

الصحافة



النهار المغربية بيان اليوم رشيد ماروك برس ماروك برس هسبريس إيلا�? الاحدات المغربية التجديد الشرق الأوسط الصباح العلم المساء المغربية المنتخب