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بالفيديو: زوبعة صغيرة تثير الرعب في مسبح باليونان

المصدر:  | 11 أكتوبر 2017 | غير مصنف |

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في مشهد مثير للدهشة، فاجأت زوبعة صغيرة نزلاء أحد الفنادق في اليونان أثناء ممارستهم السباحة في المسبح المرفق للفندق، الأمر الذي دب الذعر بين النزلاء وتسبب بتطاير مظلاتهم في الهواء.

التقط فاكتيرن إيان هندرسون مقطع فيديو السبت الماضي في فندق ليندوس، يظهر اللحظات المرعبة التي مر بها نزلاء الفندق عندما هبت زوبعة صغيرة داخل المسبح.

ونشأت الزوبعة على حين غرة وشقت طريقها في مياه المسبح باتجاه مجموعة من النزلاء الذين كانوا على أحد حواف المسبح، قبل أن تتطاير المظلات والمناشف والممتلكات الشخصية في الهواء.

وقال شهود عيان بأن هذا الحدث الغريب الذي وقع فجأة، استمر لثوان قليلة فقط، ولم يتسبب بأية إصابات بين النزلاء، بحسب موقع “يو بي آي” الإلكتروني.


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