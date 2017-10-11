ان كنت ترغب باختيار هده النسخة بشكل دائم، اضغط على: عربي  | Français  - English           
الرئيسية > رياضة > رسميا…مكناس أول مدينة تستعد للمواجهة الحاسمة بين المغرب وكوت ديفوار وهذا ما قرره رئيس جماعتها
مقالاث مشابهة
برشلونة يعلن عن رقم قياسي جديد برشلونة يعلن عن رقم قياسي جديد
الرئيس الأرجنتيني: ميسي لاعب من عالم آخر الرئيس الأرجنتيني: ميسي لاعب من عالم آخر
رجاوي سابق يدخل على الخط في قضية رجاوي سابق يدخل على الخط في قضية " إقالة " العنكبوت من...

رسميا…مكناس أول مدينة تستعد للمواجهة الحاسمة بين المغرب وكوت ديفوار وهذا ما قرره رئيس جماعتها

المصدر:  | 11 أكتوبر 2017 | رياضة |

800640thumbnail-php-file-522271953800640.png

 

أخبارنا المغربية : محمد الميموني

على بعد شهر بالتمام والكمال عن الموقعة الحاسمة التي ستحتضنها العاصمة أبيدجان وستجمع بين المنتخبين المغربي والإيفواري المتنافسين على بطاقة التأهل لمونديال روسيا، أعلن رئيس الجماعة الحضرية لمكناس رسميا عن عزمه نصب شاشة عملاقة أمام قصر البلدية من أجل أن يحج الجمهور المكناسي لمشاهدة مباراة الأسود في أجواء حماسية .

هذا واستحسن رواد الفايسبوك هذه المبادرة داعين جميع مسؤولي المدن المغربية الأخرى إلى تبني هذه المبادرة والتي سيكون لها بلا شك وقع إيجابي في نفوس لاعبي المنتخب الذين سيدركون أن الجمهور المغربي حج إلى الشوارع لدعمهم منتظرا تحقيق حلم التأهل.

الوسوم: , ,

المزيد من مقالات:


   لا يوجد أي تعليق ل “رسميا…مكناس أول مدينة تستعد للمواجهة الحاسمة بين المغرب وكوت ديفوار وهذا ما قرره رئيس جماعتها”

أضف تعليقك









الآراء الواردة في التعليقات لا تعبر إلا عن آراء أصحابها

 شاركنا على جوجل بلس 

قناة ماروك برس

إعلان

أفضل المقالات

صورة و تعليق

326701benkiranetime-322531796326701.png

المزيد...

الصحافة



النهار المغربية بيان اليوم رشيد ماروك برس ماروك برس هسبريس إيلا�? الاحدات المغربية التجديد الشرق الأوسط الصباح العلم المساء المغربية المنتخب