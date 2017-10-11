رسميا…مكناس أول مدينة تستعد للمواجهة الحاسمة بين المغرب وكوت ديفوار وهذا ما قرره رئيس جماعتها

أخبارنا المغربية : محمد الميموني

على بعد شهر بالتمام والكمال عن الموقعة الحاسمة التي ستحتضنها العاصمة أبيدجان وستجمع بين المنتخبين المغربي والإيفواري المتنافسين على بطاقة التأهل لمونديال روسيا، أعلن رئيس الجماعة الحضرية لمكناس رسميا عن عزمه نصب شاشة عملاقة أمام قصر البلدية من أجل أن يحج الجمهور المكناسي لمشاهدة مباراة الأسود في أجواء حماسية .

هذا واستحسن رواد الفايسبوك هذه المبادرة داعين جميع مسؤولي المدن المغربية الأخرى إلى تبني هذه المبادرة والتي سيكون لها بلا شك وقع إيجابي في نفوس لاعبي المنتخب الذين سيدركون أن الجمهور المغربي حج إلى الشوارع لدعمهم منتظرا تحقيق حلم التأهل.

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