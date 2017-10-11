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محدها تقاقي وهي تزيد في البيض …جمعية حقوقية تدخل على خط قضية الشيخ الفيزازي

المصدر:  | 11 أكتوبر 2017 | مجتمع |

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أخبارنا المغربية – عبد الرحيم مرزوقي  

في ظل التطورات التي تشهدها قضية الشيخ محمد الفيزازي والفتاة الشابة حنان التي تتهمه باستغلاله جنسيا لها وأنه تزوجتها بالفاتحة فيما ينفي هو كل شئ جاء على لسانها ،دخلت جمعية حقوقية على الخط وقامت بوضع شكاية لدى وكيل الملك بطنجة تقدم بها أمين حجاج محامي بهيأة تطوان باسم جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان بتطوان ضد محمد الفيزازي.

جدير بالذكر أن الكشف عن قضية خطيب مسجد طارق بن زياد محمد الفيزازي جاء من قبل طليقته حنان إلا أنه ظل ينكر زواجهما بعد أن أمضت خمسة أشهرعلى ذمته ، وبأنها ارتبطت بالشيخ بزواج بدون عقد أي (الفاتحة)، بعدما تعرفت عليه على موقع فايسبوك.

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