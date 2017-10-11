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العثور على رضيعة مرمية بجانب مسجد نواحي أيت ملول

المصدر:  | 11 أكتوبر 2017 | حوادث |

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أخبارنا المغربية ــ أحمد الهيلالي

عثر مجموعة من المواطنون صباح اليوم الأربعاء على رضيعة حديثة الولادة متخلى عنها بجنبات مسجد بحي العزيب نواحي الجماعة الترابية القليعة التابعة لعمالة إنزكان أيت ملول.

  وهذا وجرى إخطار السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي، التي حلت بعين المكان وفتحت تحقيقا للوصول الى معطيات قد تفيد في تحديد هوية الأم الجانية ، في الوقت الذي تم فيه نقل الرضيعة عبر سيارة إسعاف نحو قسم الأطفال المتخلى عنهم بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير.

 

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