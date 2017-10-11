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“لارام” تحول طائرة بوينغ من نقل الأشخاص إلى نقل الخيول

المصدر:  | 11 أكتوبر 2017 | إقتصاد |

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أخبارنا المغربية – متابعة

بعد مرور 8 سنوات على الخدمة، قالت مصادر أن طائرة الخطوط الملكية المغربية من نوع بوينج 767 المرقمة CN-ROW مطار محمد الخامس ستغادر اليوم الأربعاء صوب دولة سنغافورة ليتم تحويلها من طائرة خاصة بنقل الركاب الى طائرة خاصة بالشحن.

و قالت الشركة أن هذا الإجراء يدخل في إطار سياسة تنمية خدمة الشحن لدى الشركة الوطنية، كما يستجيب لمساعيها في الدعم المستمر للاستراتيجية اللوجستيكية للمغرب.

و اضافت ذات المصادر أن استغلال طائرة من هذا الحجم سيسمح للخطوط الملكية المغربية من توسيع نطاق خدماتها؛ وتوفير إمكانيات نقل منتجات جديدة لزبنائها مثل الحيوانات (الخيول) والأدوية والشحنات ذات الحجم الكبير.

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