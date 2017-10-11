زوجة تشارك زوجها في حفل زفافه على امرأة ثانية .. التفاصيل

أخبارنا المغربية : عبد الاله بوسحابة

تناقلت صفحات مواقع التواصل الإجتماعي ، صورة مثيرة جدا ، لحفل زفاف من مصر، خلقت جدلا كبيرا بين رواد الفيسبوك ، توثق لمشهد غريب، جسدته زوجة مصرية شابة ، اختارت أن تشارك زوجها حفل زفافه على امرأة أخرى ، وكما تظهر الصورة ، فقد جلست إلى جوارهما في ” الكوشة ” وهي تبتسم، وسط دهشة كل ما تفاعلوا مع الصورة، خاصة النساء ، اللاتي لم يستسغن الأمر

لكن ما زاد من دهشة عدد كبير رواد مواقع التواصل هي ملامح الفرح البادية على وجه الزوجة الأولى، بيد أن البعض الآخر دعا إلى عدم التسرع في إصدار أحكام جاهزة، قبل معرفة الظروف العائلية التي دفعت الزوج إلى ” التعدد ” و أيضا دفعت الزوجة إلى قبول ذلك الوضع ومشاركتها فيه.

المثير أيضا بحسب التعليقات الواردة على الصورة، أن البعض اعتبر أن الزوجة الأولى بدت أكثر جمال وأنوثة من الزوجة الثانية التي بدت غير مكترثة لما يحدث حولها.