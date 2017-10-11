الشرطة الاماراتية تنتصر للممثلة المغربية مريم حسين

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نشرت الممثلة المغربية مريم حسين مجموعة من مقاطع الفيديو المتتابعة عبر تطبيق (سناب شات)، وهي في حالة من السعادة الشديدة بعد أن علمت بنبأ القبض على ثلاثة من أصحاب التعليقات البذيئة الموجهة إليها وإلى طفلتها أميرة.

وقال مريم حسين في مقطع الفيديو، إن شرطة المباحث الإلكترونية في الإمارات نجحت في الإمساك بثلاثة أشخاص رغم أن اثنين منهم كانوا يقيمون خارج الإمارات.

وعادت مريم حسين، وحذرت الجميع من الإساءة إليها وإلى طفلتها بقولها “إلا بنتي.. ومن يحاولون عمل صفحات وهمية لي، سيتم القبض عليهم حتما”.

وأشادت مريم حسين بدور الشرطة الإماراتية، مؤكدة أنها دولة القانون وتحمي الجميع، سواء مواطنين أو مقيمين. إليكم مقطع الفيديو.

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