نشر موقع “The Sun” البريطاني تقريراً مفصلاً عن 7 أعضاء في الجسم، يستطيع الإنسان العيش من دونها.

وفي التفاصيل، فقد أثبتت الدراسات الحديثة أنّ الفرد يستطيع العيش بنصف دماغ، كما أنّه يستطيع الإستغناء عن أعضاء بكاملها، من دون تأثير كبير على صحّته.

ومن أبرز هذه الأعضاء التي يستطيع الفرد العيش من دونها، ومن دون آثار سلبية كبيرة على صحّته، نذكر:

– الطحال: في حال السرطان، يستطيع الأطباء استئصال الطحال من دون اضرار كبيرة.

– المعدة: كالطحال، تستأصل المعدة في حال الإصابة بالسرطان، ويقوم الأطبّاء بوصل المريء بالأمعاء الدقيقة.

– الأعضاء التناسلية: في حال الإصابة بالسرطان من الممكن استئصال الأعضاء التناسلية، كما أن الزوج والزوجة، يستطيعان الإنجاب في حال استئصال عضو أحدهما.

– القولون أو الأمعاء الغليظة: في حال الإصابة بالسرطان أو بأحد الأمراض، يقوم الأطباء باستئصال قسم من القولون أو كله، ويستطيع الفرد العيش طبيعياً في حال اعتماد نظاماً غذائياً مناسباً

المرارة: قد يؤدي الكوليسترول المرتفع الى استئصال المرارة، الأمر الذي لا يؤثر على صحة الفرد.

– الزائدة الدودية: قد تؤدي البكتيريا الى إصابة في الزائدة، ما يستدعي استئصالها، من دون أي تأثير على حياة الفرد.

– الكلى: يعيش العديد من الأشخاص بكلية واحدة، لكنّ تقرير”دا صن أعلن أن الدراسات الحديثة أثبتت أنّ الفرد يستطيع العيش من دون كلى، بمساعدة الغسيل الكلوي.

عن صحيفة ذي صان