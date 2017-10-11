الموت يفجع الفنانة دنيا باطما فور وصولها الى المغرب

اخبارنا المغربية : متابعة

فاجأت الفنانة دنيا باطما متابعيها على حسابها الخاص بتطبيق “سنابشات” بنشرتها لعبارة “البقاء لله”، فور وصولها إلى المغرب بشكل مفاجئ بعد أن كانت، اول امس الإثنين، في قطر تحديدا في الدوحة.

وأثار منشور دنيا ضجة في صفوف متابعيها، حيث عبر العديد منهم عن قلقه بشأن هوية الفقيد وصلة قرابته مع نجمتهم المفضلة.

و لم تكشف دنيا إلى غاية اللحظة عن تفاصيل أكثر، في انتظار ما ستعلن عنه.

يذكر أن دنيا كانت نشرت على حسابها الرسمي بموقع “انستغرام” حكمة تقول فيها “من كان أسدا لا حاجة لأن يزأر”، وأرفقته بتعليق “انتهى النقاش …نامو حبايبي”، ما أثار فضول العديد من متابعيها حول الشخص المقصود، خصوصا أنها سبق وأعلنت عن قرار عدم الرد على أي شخص يسيء إليها.

الوسوم: المغرب , باطما , دنيا , دنيا باطما

