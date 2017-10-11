“علي بابا” تتجاوز “أمازون” لتصبح أكبر شركة للتجارة الإلكترونية

تجاوزت شركة “علي بابا” الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية، أمس الثلاثاء، نظيرتها الأمريكية “أمازون” لتصبح أكبر شركة للتجارة الإلكترونية في العالم بعد أن بلغت القيمة السوقية للشركة ومقرها هانغتشو عتبة 470 مليار دولار أمريكي.

وارتفعت أسهم شركة “علي بابا” بنسبة تتجاوز 1.2 في المائة خلال منتصف الجلسة أمس لتصل إلى 184.32 دولار وتبلغ قيمتها السوقية 472.1 مليار دولار. وفي الوقت نفسه،انخفضت أسهم شركة تجارة التجزئة الإلكترونية الأمريكية “أمازون” بواقع 0.87 في المائة لتبلغ 982.35 دولار للسهم، لتصل بذلك القيمة السوقية للشركة إلى 471.9 مليار دولار.

وقال محللون إن “علي بابا” استعادت لقب أكبر شركة للتجارة الإلكترونية بعد أكثر من عامين بفضل أداءها الرائع في العام الجاري.

وباعتبارها واحدة من أفضل الشركات أداء في بورصة نيويورك، تجاوزت أرباح “على بابا” أكثر من 100 في المائة منذ يناير الماضي، فيما ارتفعت أرباح “أمازون” بنسبة حوالي 30 في المائة.

وارتفع سعر أسهم الشركة الصينية بنسبة 12 في المائة في الشهرين الماضيين بعدما أعلنت في غشت عن تسجيل أرباح فصلية أفضل من المتوقع.

وقفزت أرباح “علي بابا” الصافية بواقع 96 في المائة، لتصل إلى أكثر من 2.1 مليار دولار على أساس سنوي في الربع المالي الأول المنتهي في يونيو، متجاوزة توقعات السوق.

وعلاوة على ذلك، ارتفع عدد المشترين النشطين على منصة البيع بالتجزئة التابعة لعلي بابا إلى 466 مليون، وهو ما يمثل حوالي ثلث عدد الصينيين.