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العراق: مقتل عشرة من مسلحي تنظيم “داعش” بقصف جوي غرب بغداد

المصدر:  | 11 أكتوبر 2017 | الأولى, عالم |

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 أعلنت خلية الاعلام الحربي التابعة لقيادة العمليات العراقية المشتركة، أمس الثلاثاء، مقتل عشرة من مسلحي تنظيم “داعش” بقصف لطيران التحالف الدولي في محافظة الأنبار غرب بغداد.

وذكرت الخلية، في بيان لها، أن طيران التحالف الدولي وجه ضربة جوية أسفرت عن مقتل عشرة مسلحين وتدمير سبع عجلات مفخخة في مدينة راوة غرب محافظة الأنبار.

يشار إلى أن قوات الأمن العراقية، وبدعم من طيران التحالف الدولي، حررت معظم مدن محافظة الانبار، ولم يتبق منها الا مدينتي القائم وراوة والقرى التابعة لهما والمحاذية للشريط الحدودي مع سوريا.

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