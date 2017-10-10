بالفيديو.. انفجار آيفون 8 في وجه خليجي

انفجر هاتف آيفون 8 الجديد في وجه رجل خليجي أثناء عملية شحنه، مما تسبب في حرق بوجهه وفقدان بصره.

روى الرجل في مقطع فيديو منتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن انفجار هاتف آيفون 8 الذي اشتراه حديثًا، حدث أثناء عملية الشحن في السيارة، حيث شم رائحة ما يشبه حريق في البداية، ثم انفجر الهاتف في وجهه، حيث ظهر وهو يضع ضمادة على خديه من تأثير انفجار الهاتف، وتسبب في فقدان بصره بإحدى عينيه، على حد قوله.

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