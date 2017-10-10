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بالصورة : سائقة شاحنة كبيرة تنهي حياة شيخ بطريقة مأساوية

المصدر:  | 10 أكتوبر 2017 | حوادث |

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عبدالاله بوسحابة  : أخبارنا المغربية 

علمنا قبل لحظات من مصادر مطلعة، أن سيدة كانت تسوق شاحنة ، قامت بدهس رجل سبعيني بالقرب من مدرسة العرفان بتمارة ، توفي أثرها بعين المكان. 

وبحسب نفس المصادر ، فإن سائقة الشاحنة التي كانت تسير بسرعة مفرطة ، لم تنتبه للضحية الذي كان عائدا لتوه من صلاة الظهر ، قبل أن تدهسه لحظة عبوره الطريق ، حيث سقط جثة هامدة. 

هذا وقد انتقلت مختلف المصالح الأمنية إلى مكان الحادث من أجل فتح تحقيق في الموضوع، وسط تدمر كل من عاين هذا المشهد الصادم.

 

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