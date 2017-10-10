بالصورة : سائقة شاحنة كبيرة تنهي حياة شيخ بطريقة مأساوية

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

علمنا قبل لحظات من مصادر مطلعة، أن سيدة كانت تسوق شاحنة ، قامت بدهس رجل سبعيني بالقرب من مدرسة العرفان بتمارة ، توفي أثرها بعين المكان.

وبحسب نفس المصادر ، فإن سائقة الشاحنة التي كانت تسير بسرعة مفرطة ، لم تنتبه للضحية الذي كان عائدا لتوه من صلاة الظهر ، قبل أن تدهسه لحظة عبوره الطريق ، حيث سقط جثة هامدة.

هذا وقد انتقلت مختلف المصالح الأمنية إلى مكان الحادث من أجل فتح تحقيق في الموضوع، وسط تدمر كل من عاين هذا المشهد الصادم.

الوسوم: جثة

