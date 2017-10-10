بالصورة… توقيف “تريبورتور” مملوء ب “بيبي” فاسد كان في طريقه لبطون عشاق الوجبات السريعة

أخبارنا المغربية : جمال مايس

ذكرت مصادر مطلعة ل”أخبارنا” أنه تم قبل قليل توقيف دراجة ثلاثية العجلات بوسط بني ملال ، محملة بالديك الرومي “بيبي” مذبوح وفاسد كان في طريقه لبطون المواطنين من عشاق الوجبات السريعة .

ووفق المصدر ،فقد حلت السلطات المحلية بالملحقة الخامسة وعناصر الدائرة الامنية الأولى ، وجرى توقيف صاحب التريبورتور ، واقتياده لمخفر الشرطة للاستماع إليه في محضر رسمي.

وحسب المصدر ذاته ، فقد تم نقل كمية كبيرة من اللحوم الفاسدة للديك الرومي إلى مطرح النفايات من أجل إحراقها.

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