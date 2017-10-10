بالوثيقة: “حصاد” يفضح مؤسسات التعليم الخاص التي تتاجر في نقط التلاميذ وينشر لائحتها بالكامل

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أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج

قررت وزارة التربية الوطنية أن تنشر على موقعها الالكتروني لائحة المدارس الخصوصية التي كشفت التحقيقات تورطها في تضخيم نقط المراقبة المستمرة الخاصة بتلامذتها .

هذا واعتبر العديد من المتتبعين أن “حصاد” اتخذ قرارا شجاعا عبر فضحه “لتجار النقط” ، بالإضافة إلى منعهم من إدخال نقط المراقبة المستمرة في برنامج مسار إلى أن تتأكد لجان التفتيش من مصداقيتها ومطابقتها للمستوى الحقيقي للمتعلمين.

وفيما يلي اللائحة كاملة:

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