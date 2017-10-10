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المنتخب الوطني المغربي يفوز على نظيره الكوري الجنوبي بثلاثة أهداف لواحد

المصدر:  | 10 أكتوبر 2017 | رياضة |

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فاز المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم على نظيره الكوري الجنوبي بثلاثة أهداف لواحد في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء بمدينة بيين السويسرية. وسجل أهداف المنتخب الوطني المغربي كل من أسامة طنان هدفان (د7 و 11) و إسماعيل حداد (د47) ، فيما وقع هدف كوريا الجنوبية اللاعب سون هيونغ مين في الدقيقة 66 من ضربة جزاء. تدخل هذه المباراة الودية في إطار استعدادات المنتخب الوطني لمباراة كوت ديفوار المقررة يوم 11 نونبر القادم بأبيدجان برسم آخر جولة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018.

يذكر أن منتخب كوريا الجنوبية ضمن بطاقة التأهل إلى مونديال روسيا و هذه المرة التاسعة على التوالي التي يتأهل فيها إلى النهائيات، حيث سبق له المشاركة في سنوات (1954، 1986، 1990، 1994، 1998، 2002، 2006، 2010، 2014 و2018).

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