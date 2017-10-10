عاجل… أستاذ يعنف طالب ممرض ويرسله للمستعجلات والطلبة يحتجون ويستنكرون”الحكرة”

أخبارنا المغربية ــ جمال مايس

أفاد مصدر مطلع ل”أخبارنا” أن طلبة المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ببني ملال، نظموا وقفة احتجاجية داخل المعهد تضامنا مع طالب زميلهم تعرض قبل قليل للضرب والتعنيف من طرف أستاذ ، وذلك بسبب تسريحة الشعر.

ووفق المصدر ل”أخبارنا” فالطالب أصيب بجروح وانتفاخ على مستوى وجهه ، حيث جرى نقله الى مستعجلات المستشفى الجهوي ببني ملال لتلقي العلاجات الأولية وتسليمه شهادة طبية.

وأكد بعض الطلبة ل”أخبارنا” أنهم يدرسون في ظروف غير ملائمة ، ويطلب منهم تحليق الشعر واللحية وكأنهم في تدريب عسكري ، ناهيك عن التعسفات التي تطال بعضهم ، وهو ما يقتضي فتح تحقيق من طرف الجهات الوصية.حسب قولهم.