بالوثيقة : 2 د المليون باش يتسجلو أولاد الشعب في مؤسسة عمومية و لي ما خلصش عمرو يتسجل مرة أخرى

أخبارنا المغربية : عبد الاله بوسحابة

صدمة كبيرة جدا تلك التي عاش على وقعها طلبة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، المعروفة اختصار بـ ” ENCG ” مع بداية هذا الموسم الدراسي، بعد أن تقرر فرض مبلغ باهظ جدا، على الراغبين في متابعة دراستهم بالمؤسسات التابعة لها.

وبحسب الوثيقة التي توصل بها موقع ” أخبارنا “، الصادرة في شهر يناير الماضي، والتي تحمل توقيع جميلة مصلي ، الوزيرة المنتدبة السابقة لدى وزير التعليم العالي، فإن مرد فرض هذا المبلغ الكبير، بررته الوزيرة بضعف الموارد المالية، لأجل ذلك تم تحديد قيمة واجبات التسجيل في مبلغ 20 ألف درهم، تسدد على دفعتين، أي مليون سنتيم لكل دورة.

المثير حسب نفس الوثيقة، هو أن كل طالب تعذر عليه سداد المبلغ قبل 28 من شهر أكتوبر الجاري ،سيتم إقصائهم بصفة نهائية من لوائح التسجيل ولن يكون بمقدورهم التسجيل خلال الموسم المقبل.

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