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بالفيديو.. لقطات مذهلة لطيار يصور لحظة هبوط طائرة وسط الغيوم

المصدر:  | 9 أكتوبر 2017 | غير مصنف |

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نشر طيار يدعى ” سانديب فارما ” مقطع فيديو مدته دقيقتين على تويتر لمشهد خيالي أثناء هبوط طائرته في مطار كوينستاون في نيوزيلندا.

 

سجل فارما اللقطات من داخل قمرة القيادة، وظهرت الجبال المغطاة بالثلوج في البداية حتى وصل إلى الغيوم وحجبت رؤيته تماما، ما أجبره على الاعتماد على كمبيوتر الملاحة بالطائرة.

 

وعندما هبط فارما وسط الغيوم، حجب اللون الأبيض الرؤية لمدة 30 ثانية قبل أن يخرج منها إلى السماء الصافية، وتمكن من رؤية المدرج.

 

أثارت اللقطات ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ورأى البعض أن المشهد جميل وسريالي، في حين بدت اللقطات مرعبة لآخرون.

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