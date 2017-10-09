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شاهد.. موظفة «ماكدونالدز» تعتدي بالضرب على سيدة تحمل طفلة

المصدر:  | 9 أكتوبر 2017 | غير مصنف |

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شنت موظفة داخل مطعم ماكدونالدز في إحدى الولايات الأمريكية هجوما على عميلة تحمل طفلة بين يديها.

 

ذكر موقع ميرور أن السيدة أساءت إلى الموظفة ووصفتها بألفاظ خارجة قبل أن تطلب مشروبا من موظف آخر، لكن الموظفة الغاضبة لم تسمح الإهانة وطلبت منها مغادرة المطعم. 

 

وتصاعدت المشكلة، وظهرت الموظفة تسحب السيدة من شعرها ويبدأ قتالا عنيفا رغم أن الأخيرة كانت تحمل طفلة صغيرة، ما أدى إلى تدخل باقي الموظفين لفض الشجار قبل انتهاء الفيديو.

 

تم تحميل اللقطات عبر الإنترنت، وتم مشاهدتها آلاف المرات، إذ انتقد بعض المستخدمين سلوك الأم أمام طفلتها، في حين لام آخرون الموظفة لعدم السيطرة على غضبها.

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