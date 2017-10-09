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بالفيديو والصور.. خنازير بـعضلات ضخمة تثير رعب الإنترنت

المصدر:  | 9 أكتوبر 2017 | غير مصنف |

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جذبت مزرعة خنازير كمبودية الكثير من الاهتمام عبر الإنترنت، بعد نشر صور لخنازير ذات عضلات ضخمة.

 

تم نشر لقطات عبر موقع فيس بوك لخنازير “مزدوجة العضلات”، حيث اتهم بعض المستخدمين المزارعين باستخدام هرمونات النمو للحصول على هذه النتائج الغريبة.

 

وذكر موقع “Indy 100″ أن هذه العضلات المزدوجة تعني كسب المزارعين مال إضافي عندما يتم تسعير لحم الخنازير بالوزن.

 

واعتقد الكثيرون أن الخنازير هي نتيجة للهندسة الوراثية أو المنشطات رغم عدم وجود دليل على ذلك.

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