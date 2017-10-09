ان كنت ترغب باختيار هده النسخة بشكل دائم، اضغط على: عربي  | Français  - English           
الرئيسية > تكنولوجيا > عالم فلك: حرب نووية خلال أيام تتسبب في نهاية العالم
مقالاث مشابهة
مجهر مكبر رقمي بقوة تكبير تصل إلى 600 يساعدك على رؤية الكائنات الصغيرة بسهولة مجهر مكبر رقمي بقوة تكبير تصل إلى 600 يساعدك على رؤية...
تتويج الاقتصاد يوصل تتويج الاقتصاد يوصل "جوائز نوبل" لإسدال الستار
مايكروسوفت تعلن رسمياً مايكروسوفت تعلن رسمياً "وفاة" نظام ويندوز فون

عالم فلك: حرب نووية خلال أيام تتسبب في نهاية العالم

المصدر:  | 9 أكتوبر 2017 | تكنولوجيا |

800107thumbnail-php-file-339-783396170800107.png

أثارت توقعات نهاية العالم ضجة كبيرة في الآونة الأخيرة، وعلى ما يبدو أن النهاية تقترب وفقا لـ”ديفيد ميد” المهتم بعلم الفلك.

 

تنبأ “ميد”، الذي توقع أيضا أن العالم سينتهي في 23 سبتمبر، أنه بدءا من 15 أكتوبر الجاري سيتعرض العالم إلى زلازل وأعاصير وأمواج تسونامي وحرب نووية قد تستمر إلى سبع سنوات حتى ينتهي العالم.

 

ويعتقد أن الأحداث الأخيرة التي شهدها العالم من زلازل في المكسيك وفيضانات في ولاية تكساس وإعصار إيرما في ولاية فلوريدا سببها نظرية الكوكب إكس أو نيبيرو.

 

وقال “ميد”: إن كوكب نيبيرو المزعوم سوف يصطدم بالأرض وسيثير الفوضى.

 

وكانت ناسا أعلنت، في وقت سابق أن كويكب “فلورنس”، سيصبح أكبر كويكبا يقترب من الأرض، إلا أن الخبراء أكدوا أنه لن يشكل أي خطر على الأرض.

 

الوسوم:

المزيد من مقالات:


   لا يوجد أي تعليق ل “عالم فلك: حرب نووية خلال أيام تتسبب في نهاية العالم”

أضف تعليقك









الآراء الواردة في التعليقات لا تعبر إلا عن آراء أصحابها

 شاركنا على جوجل بلس 

قناة ماروك برس

إعلان

أفضل المقالات

صورة و تعليق

326701benkiranetime-322531796326701.png

المزيد...

الصحافة



النهار المغربية بيان اليوم رشيد ماروك برس ماروك برس هسبريس إيلا�? الاحدات المغربية التجديد الشرق الأوسط الصباح العلم المساء المغربية المنتخب