الشرطة القضائية بتطوان تستدعي المحامي البوشتاوي بسبب دفاعه عن “معتقلي حراك الريف”

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قالت يومية “المساء”، إن الشرطة القضائية بمدينة تطوان استدعت المحامي عبد الصادق البوشتاوي على إثر دفاعه ومؤازرة “معتقلي حراك الريف”، وكذا بسبب مواقفه المعلنة من الحراك على اعتبار أنه حراك سلمي يستند إلى مطالب اجتماعية واقتصادية وثقافية.

وأكدت اليومية في عددها ليوم غداً الجمعة، أن البوشتاوي اعتبر أن الاستدعاء يأتي في علاقة بالمجهودات التي يقوم بها والتصريحات التي نشرها على صفحته “الفيسبوكية”، في إطار القانون والدستور والمواثيق الدولية المصادق عليها، دفاعا عن معتقلي الحراك الشعبي وعن الأصوات والأقلام الحرة في جميع المدن المغربية.

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