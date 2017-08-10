طنجة .. القبض على مصري نصب على ضحاياه وباع لهم “فياغرا” مزورة وعطر لابطال السحر

أخبارنا المغربية : متابعة

انتقلت المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن طنجة ، عن طريق كوموندو خاص إلى محل تجاري بشارع محمد الخامس بالمدينة، حوالي الساعة الثالثة من بعد زوال أمس الأربعاء ، قصد إيقاف شخص من جنسية مصرية بعد ورود شكايات ضده من قبل ضحاياه ، حول عمليات نصب مفترضة .

و حسب يومية “الأخبار” التي أوردت الخبر في عدد الغد، فان عمليات النصب لها ارتباط ببيع المشتكين عقاقير وهمية مضرة بالصحة ، أو ما يعرف ب”الفياغرا” ، فضلا عن قنينات عطر يصل ثمنها حتى إلى حدود 1500 درهم، وفي الأصل لا يتجاوز ثمنها درهمين حسب شكايات في الموضوع ، حيث يوهم صاحب المحل التجاري الضحايا بأنها تساهم في فك طلاسيم السحر ، وجلب الحظ.

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