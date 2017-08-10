نجاة عدائين مغاربة من تسمم مونديال القوى بلندن

أخبارنا المغربية : متابعة

نجا عداؤون مغاربة من حالة تسمم غذائي أصيب بها عدد من المشاركين في بطولة العالم لألعاب القوى، يوم الاثنين المنصرم، أغلبهم من استونيا وأوكرانيا وزيمبابوي.

و كشف الاتحاد الدولي لألعاب القوى في بيان نشره صباح الثلاثاء، أن بعض العدائين من استونيا وأوكرانيا وزيمبابوي أصيبوا بأعراض تسمم غذائي، بأحد الفنادق المخصصة لإقامة بعثات الدول المشاركة وعدائيها، ولم يشر إلى تعرض أي مغربي لإصابة، وفق ما أوردته يومية “الصباح”.

ويوجد وفد المنتخب الوطني بأحد الفنادق غير البعيدة عن الإقامة التي شهدت حالة التسمم الغذائي، إذ يتمتع جميع العدائين المغاربة بحالة صحية جيدة، في الوقت الذي أعلن العديد من العدائين انسحابهم، بسبب إصابتهم بالتسمم.

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