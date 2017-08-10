شوهتنا وصلت للعالمية .. قنوات دولية تنقل حادث تناوب 15 طفلاً بممارسة الجنس على “حِمارة”

أخبارنا المغربية – يحيى الغليظ

تناقلت العديد من القنوات عالمية خبر تناوب 15 طفلاً لممارسة الجنس على “حمارة” مصابة بالسعار بسيدي قاسم.

ونقلت قناة Antena3 الشهيرة، على شاشتها وموقعها الالكتروني وصفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي خبر الاغتصاب الغريب.

حري بالذكر، أن 15 طفلاً قاصرين، تتراوح أعمارهم بين 10 و 16 سنة، قد تم نقلهم سابقاً للمكتب الصحي البلدي بمشرع بلقصيري، حيث تم حقنهم بمصل مضاد للسعار، بعد تناوبهم على ممارسة الجنس على حمارة مسعورة، بالجماعة القروية سيدي الكامل.

وأكدت مصادر بيطرية أن انتقال داء السعار من الحيوان إلى الإنسان يكون عبر اللعاب وليس عبر الإفرازات المهبلية، مما يعني أن المصابين قاموا في الغالب بممارسة الجنس الفموي على الدابة المصابة.

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