مونديال ألعاب القوى .. تأهل المغربيين إيكيدر و الكعم إلى نصف نهائي 1500 م

نجح العداءان المغربيان، عبد العاطي إيكيدر وفؤاد الكعم في بلوغ نصف نهائي مسابقة 1500 متر، اليوم الخميس، ضمن بطولة العالم لألعاب القوى المقامة على أرضية الملعب الأولمبي في لندن إلى غاية 13 غشت الجاري. وضمن إيكيدر ، حامل برونزية المسافة ذاتها في بطولة العالم 2015 في بكين وبرونزية أولمبياد لندن 2012 ، تأهله إلى نصف النهاية بعد احتلاله المركز الرابع في السلسلة الإقصائية الأولى بتوقيت 3 د و 46 ث و 03 /100 ، و الذي عاد المركز الاول فيها للكيني إليجا موتونيي مانانغوا (3 د و 45 ث و93 /100) .

وعاد المركز الثاني للكيني الآخر أزبيل كيبروب بتوقيت (3 د و 45 ث و96 /100) ، فيما كان المركز الثالث من نصيب العداء الألماني تيمو بينيتز (3 د و 46 ث و 01 /100.

من جهته حجز مواطنه الكعم مقعدا في سباق نصف النهائي، المقرر مساء غد الجمعة، عقب احتلاله المركز السابع في السلسلة الإقصائية الثالثة، التي كانت الأسرع في السلسلات الثلاث، بتوقيت 3 د و 39 ث و 33 /100 ، وذلك كسادس أحسن توقيت في الإقصائيات.

أما العداء المغربي الثالث إبراهيم أقشاب الذي كان مقررا أن يشارك في السلسلة الإقصائية الثانية فلم يدخل السباق. ويتأهل العداؤون الستة الأوائل عن كل مجموعة في التصفيات إلى الدور نصف النهائي، بالاضافة إلى 6 عدائين حققوا أسرع توقيت بعد المتأهلين مباشرة.

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