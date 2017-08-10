تعرفي على فوائد المايونيز للشعر

1- تركيبة غنية بالعناصر الغذائية

يُصنع المايونيز من عدة مكونات طبيعية تساعد على تحسين ملمس ومظهر شعرك التالف. فيحتوي على البيض، الخل وزيت الزيتون، مما يجعله علاج سحري غني بكافة العناصر الغذائية من البروتينات، الفيتامينات والمعادن الأساسية لتقوية جذور الشعر. يساعد المايونيز على تغذية، ترطيب وتجديد بصيلات الشعر التالفة لإنتاج شعر أقوى وأكثر صحة. خلط المكونات الثلاثة الأساسية يمنحك تركيبة مثالية ومغذية لاستعادة مظهر الشعر الحيوي بعيداً عن الجفاف والتلف.

2- الترطيب العميق

من أهم فوائد المايونيز للشعر هو الترطيب العميق، فيعمل كبديل طبيعي فعّال لبلسم الشعر المرطب. حيث يساعد على مكافحة الجفاف وسهولة التحكم في الشعر، خاصةً بعد استخدام أدوات التصفيف الحرارية كالمكواة أو المجفف الكهربي. فتتسبب الحرارة الزائدة في تعرض خصلات الشعر للتلف الشديد وفقدان الزيوت الطبيعية التي تعمل كعازل خارجي لمقاومة العوامل البيئية والتلف.

يعمل كلا من البيض وزيت الزيتون على إمداد فروة الرأس بكافة العناصر المرطبة، مما يعيد إلى الشعر النعومة والحيوية من جديد. وزعي المايونيز على شعرك بالكامل واتركيه لمدة ساعة كاملة قبل أن يشطف جيداً وتمتعي بمظهر شعر جذاب ستعشقينه حتماً.

3- الوقاية من تجعد الشعر وتحسين ملمسه

إلى جانب تنعيم الشعر وتحسين ملمسه، يساعد المايونيز على مقاومة التجعد. تعاني صاحبات الشعر الجاف من صعوبة التحكم في الشعر نتيجة لنقص الزيوت الطبيعية والترطيب اللازم على فروة الرأس، مما يجعل تمشيط الشعر عملية مرهقة. باستخدام المايونيز على شعرك بشكل منتظم يمكنكِ التخلص تماماً من تلك المشكلة نظراً للحفاظ على الترطيب الطبيعي للشعر وفروة الرأس، كما يمكنكِ الحصول على التصفيفة التي ترغبين فيها دائماً بسهولة.

4- استعادة لمعان الشعر وحيويته

من أهم المشكلات التي تواجه الشعر الجاف هي فقدان اللمعان الطبيعي والمظهر الجذاب، فيبدو الشعر شاحب ولونه باهت. بمجرد تطبيق المايونيز على شعرك، يمكنكِ استعادة اللمعان الطبيعي من الاستخدام الأول. حيث يساعد ذلك على تحفيز فروة الرأس لإفراز المزيد من الزيوت الطبيعية التي تعيد للشعر مظهره الحيوي ولمعانه الطبيعي. من الخدع التي ننصحكِ بها للحصول على شعر لامع وبراق، بعد استخدام المايونيز على شعرك، قومي باستخدام الماء البارد فقط لشطف الشعر للمرة الأخيرة.

5- توازن حموضة الجلد pH

من ناحية أخرى، لا يمكننا إغفال فوائد الخل المستخدم لتحضير المايونيز. يعد الخل من أفضل الوسائل التي تساعد على توازن مستوى حموضة الجلد pH، مما يعني فروة رأس قوية وشعر جذاب. كما يتميز الخل بخواص مضادة للبكتيريا والجراثيم، فيساعد ذلك على التخلص من فطريات الشعر، القمل وقشرة الرأس. كما يعمل كذلك على تحفيز نمو الشعر وزيادة كثافته.