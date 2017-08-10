مندوبية الصحة بتطوان توضح حقيقة تعطل جهاز “الراديو” بمستشفى سانية الرمل

نفت المندوبية الإقليمية للصحة بتطوان اليوم الخميس ما نشر بأحد المنابر الإعلامية بخصوص تعطل جهاز “الراديو” بالمستشفى الإقليمي سانية الرمل وتوجيه المرضى نحو المصحات الخاصة.

وأوضحت بلاغ لوزارة الصحة (المندوبية الإقليمية بتطوان) في هذا الصدد أن مصلحة “الراديو” بالمستشفى الإقليمي بتطوان تتوفر على قاعتين ل”الراديو العادي”، تحتوي كل واحدة على جهاز “للراديو” يشتغل بصفة عادية.

كما تتوفر المصلحة، حسب المصدر نفسه ، على قاعة للفحص بجهاز السكانير تشتغل بصفة عادية وعلى قاعة للفحص بجهاز التشخيص بالصدى (الإيكوغرافيا) تشتغل بصفة عادية أيضا .

وأشار البلاغ كذلك إلى أن المركب الجراحي للعمليات الجراحية، يشتغل بصفة عادية ويؤمن التدخل الجراحي لجميع الحالات الوافدة على المستشفى رغم تزايد عددها خلال فصل الصيف.

أما بخصوص ما نشر عن توجيه المرضى نحو المصحات الخاصة، فقد أكدت المندوبية الإقليمية للصحة بتطوان أنها لم تتلق أية شكاية في الموضوع من المرتفقين تفيد بتوجيههم من طرف المستشفى نحو المصحات الخاصة. كما أنها طلبت من الإدارة فتح تحقيق في الموضوع.

وأكدت المندوبية الإقليمية للصحة بتطوان أنها بالقدر الذي تنوه فيه بالمجهودات التي تبذلها جميع الأطر الطبية والتمريضية والإدارية للسهر على صحة وسلامة المواطنين، فإنها تأسف على “نشر مثل هذه الأخبار الزائفة والمغالطات بنية الإساءة للقطاع الصحي وللمشتغلين به”.