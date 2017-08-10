مداهمات في بلجيكا وهولندا في اطار التحقيقات في فضيحة البيض الملوث

جرت عمليات مداهمة في بلجيكا وهولندا اليوم الخميس في اطار التحقيقات حول استخدام المبيد الحشري (فيبرونيل) في مزارع تربية الدواجن.

وتأتي هذه المداهمات غداة اتهام وزير الزراعة البلجيكي دوني دوكارم هولندا أمس الاربعاء بالاستخفاف بالمعلومات عن وجود مادة فيبرونيل في مزارع في البلد الاول على صعيد تصدير البيض في العالم.

وقالت نيابة انفير بشمال بلجيكا في بيان مقتضب إنه “في اطار ملف فيبرونيل، تجري عمليات دهم عديدة حاليا ” مشيرة إلى أن “إعلانا صحافيا سيصدر في وقت لاحق ما ان يسمح التحقيق بذلك “.

وفي هولندا، أعلن الناطق باسم النيابة العامة الهولندية مارييكي فاد دير مولن ان شخصين يشتبه بتورطهما في هذه القضية اوقفا خلال “عمليات دهم في هولندا جرت بشكل مشترك مع البلجيكيين”.

وأوضح في تصريح للصحافة أن المعتقلين “هما مسؤولا الشركة التي استخدمت المادة في مزارع تربية الطيور” مضيفا أنهما اوقفا في زالتبوميل وبارنيفيلد (وسط) القرية المعروفة بانتاجها من البيض والدواجن وكانت مقر الشركة الهولندية “تشيكفرند” المتخصصة في تطهير مزارع تربية الدواجن.

وذكرت النيابة الهولندية انه “يشتبه بان الشركة ومسؤوليها (…) الوسيط الهولندي والمزود البلجيكي ومالكه عرضوا الصحة العامة للخطر عبر تسليم او استخدام مادة فيبرونيل في اماكن تواجد الدجاج (…) وحيازة مادة حيوية قاتلة محظورة”.

وانعكست ازمة البيض الملوث التي بدأت في بلجيكا وهولندا وبعض مزارع المانيا، على خمس دول اوروبية اخرى يصدر اليها هذا البيض هي فرنسا وسويسرا والسويد وبريطانيا ولوكمسبورغ.

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