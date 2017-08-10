صادم: سيدة تتجوّل عارية بالكامل و مواطنون يلتفون حولها وسط محطة القطار بالمحمدية

أخبارنا المغربية : المحمدية

علمت “أخبارنا المغربية” من مصادر محلية، أن سيدة أربعينية مختلة عقليا شوهدت اليوم الخميس ، و هي تتجول عارية بالكامل بالمحمدية ، وسط دهشة المارة .

و أوضحت ذات المصادر ، أن قوات الأمن تدخلت و قامت باقتياد السيدة إلى وجهة غير معلومة ، بعد أن التف حولها عدد من المسافرين كانوا وسط محطة القطار .

و ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا بلقطات صادمة تظهر عدد من الاشخاص يسيرون عراة في شوارع عدد من المدن المغربية و هم لا يدرون بما يفعلون.

الوسوم: الاجتماعي , قوات الأمن

