ان كنت ترغب باختيار هده النسخة بشكل دائم، اضغط على: عربي  | Français  - English           
الرئيسية > تربية و تعليم > لوحة اشهارية تستفز الفايسبوكيين و تحرض على الانتحار .. اذا كنت لا تتكلم الانجليزية “سير تموت”
مقالاث مشابهة
قبيل انطلاق الموسم الجامعي الجديد .. بنساسي يكشف في حديث لـ قبيل انطلاق الموسم الجامعي الجديد .. بنساسي يكشف في...
السيد حصاد يؤكد بمكناس أهمية إعادة تأهيل المؤسسات المدرسية السيد حصاد يؤكد بمكناس أهمية إعادة تأهيل المؤسسات...
المطالبة بفتح تحقيق في اقتناء لوازم امتحانات بلغت قيمتها أزيد من مليار سنتيم المطالبة بفتح تحقيق في اقتناء لوازم امتحانات بلغت...

لوحة اشهارية تستفز الفايسبوكيين و تحرض على الانتحار .. اذا كنت لا تتكلم الانجليزية “سير تموت”

المصدر:  | 10 أغسطس 2017 | تربية و تعليم |

781475thumbnail-php-file-Sans-titre-643690373781475.png

أخبارنا المغربية : نوفل العمراني

بعد اشهار شركة “كيتيا” الذي أثار ضجة كبرى على مواقع التواصل بسبب ما اعتبر اهانة للرجل المغربي، أثارت لوحة اشهارية لمدرسة خاصة  لتعليم اللغة الانجليزية ، ردود فعل قوية لدى رواد موقع “الفايسبوك” ، معتبرين أن مضمونها يحرض على العنف والانتحار.

و كتب على اللوحة الاشهارية عبارة  بالانجليزية معناها ” إذا كنت لا تزال لا تتكلم الإنجليزية  ، فـ ” سير تموت ”  ، مع وضع رسم توضيحي لشخص يطلق النار على نفسه.

و دعت تعاليق رواد الفضاء الازرق الى ضرورة مراقبة مضمون اللوحات الاشهارية قبل وضعها في الشوارع العمومية للعموم.

 

 

 

 

المزيد من مقالات:


   لا يوجد أي تعليق ل “لوحة اشهارية تستفز الفايسبوكيين و تحرض على الانتحار .. اذا كنت لا تتكلم الانجليزية “سير تموت””

أضف تعليقك









الآراء الواردة في التعليقات لا تعبر إلا عن آراء أصحابها

 شاركنا على جوجل بلس 

قناة ماروك برس

إعلان

أفضل المقالات

صورة و تعليق

326701benkiranetime-322531796326701.png

المزيد...

الصحافة



النهار المغربية بيان اليوم رشيد ماروك برس ماروك برس هسبريس إيلا�? الاحدات المغربية التجديد الشرق الأوسط الصباح العلم المساء المغربية المنتخب