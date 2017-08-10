لوحة اشهارية تستفز الفايسبوكيين و تحرض على الانتحار .. اذا كنت لا تتكلم الانجليزية “سير تموت”

أخبارنا المغربية : نوفل العمراني

بعد اشهار شركة “كيتيا” الذي أثار ضجة كبرى على مواقع التواصل بسبب ما اعتبر اهانة للرجل المغربي، أثارت لوحة اشهارية لمدرسة خاصة لتعليم اللغة الانجليزية ، ردود فعل قوية لدى رواد موقع “الفايسبوك” ، معتبرين أن مضمونها يحرض على العنف والانتحار.

و كتب على اللوحة الاشهارية عبارة بالانجليزية معناها ” إذا كنت لا تزال لا تتكلم الإنجليزية ، فـ ” سير تموت ” ، مع وضع رسم توضيحي لشخص يطلق النار على نفسه.

و دعت تعاليق رواد الفضاء الازرق الى ضرورة مراقبة مضمون اللوحات الاشهارية قبل وضعها في الشوارع العمومية للعموم.