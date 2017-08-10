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توظيف مالي لمبلغ 700 مليون درهم من فائض الخزينة (مديرية الخزينة والمالية الخارجية)

المصدر:  | 10 أغسطس 2017 | غير مصنف |

 

أطلقت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، اليوم الخميس، عملية توظيف مالي لفائض الخزينة همت مبلغا إجماليا قدره 700 مليون درهم.

وأوضحت المديرية، في بلاغ نشرته على الموقع الإلكتروني للوزارة، أن الأمر يتعلق بعملية توظيف مع إعادة الشراء لمدة يوم واحد بسعر فائدة متوسط نسبته 2,36 في المائة.

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