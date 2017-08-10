مخلفات مهرجان أمكار بطانطان …وكالة خاصة تنصب على عدة فنادق وممونين …

نورالدين ثلاج-أخبارنا المغربية

لا زالت وكالة خاصة “First Class Event” سهرت على تنظيم مهرجان أمكار في نسخته الثالثة عشر بمدينة طانطان، من 05 إلى 10 ماي المنصرم، ترفض تسديد مستحقات إيواء الضيوف والمنظمين…. وكراء السيارات ومصاريف التغذية لمجموعة من الفنادق والممونين وشركة لكراء السيارات، ممتنعة عن الالتزام ببنود العقود التي وقعتها الشركة الكائن مقرها بمدينة الدارالبيضاء، ومؤسسات أصبحت على حافة الإفلاس بفعل تراكم الديون وتهديد عدد من العمال بالتشريد.

وصرح رشيد الصميطي، صاحب شركة متضررة أن الشركات المتضررة من تماطل الشركة الخاصة التي أسندت لها مهمة تنظيم مهرجان أمكار، رفضت التجاوب مع مطالب المتضررين، وعدم التزامها بماجاء في العقد المبرم بين جل الأطراف، مما سيدخل تلك الشركات في أزمة مالية ومشاكل مع المتعاونين.

وأضاف ذات المتحدث أن المتضررين أمهلوا الوكالة الخاصة 40 يوما من تاريخ انتهاء المهرجان وطرقوا بابها بمدينة الدارالبيضاء دون إي جدوى، ليتم اللجوء آلى القضاء وإنذارها عن طريق مفوض قضائي ، دون أن يجد الملف طريقه نحو الحل، ليلجأ المتضررون إلى خطوة جديدة، وهي مراسلة الديوان الملكي مطالبين بتدخل جلالة الملك محمد السادس لأنصافهم وحث الجهات المختصة على التدخل من أجل تسلم المتضررين مستحقاتهم المالية.

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