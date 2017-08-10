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أنباء عن دخول الزفزافي ومن معه في إضراب عن الطعام وهذا هو السبب

المصدر:  | 10 أغسطس 2017 | مجتمع |

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أخبارنا المغربية : سناء الوردي

أفادت صفحات فايسبوكية محسوبة على حراك الريف أن المعتقلين المتواجدين بسجن عكاشة وعلى رأسهم ناصر الزفزافي قرروا الاحتجاج بطريقتهم الخاصة على الوفاة المؤلمة للشاب عماد العتابي أحد ضحايا اشتباكات مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة.

وحسب ذات المصدر، فإن المعتقلين قرروا قرروا الدخول في حداد رسمي لمدة ثلاثة أيام بدء من اليوم الخميس، مع إضراب عن الطعام لمدة 48 ساعة ابتداء من يوم الغد.

وجاء في بيان المعتقلين الذي تداولته الصفحات المذكورة  أنهم “تلقوا ببالغ الأسى والحزن الشديدين نبأ استشهاد عماد العتابي، الناشط في الحراك الشعبي بإقليم الحسيمة، يوم 8 غشت 2017، بعدما تعرض لإصابة من طرف القوات على مستوى الرأس يوم 20 يوليوز 2017 “.

 

 

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