عاجل… بشكل مفاجئ ،شباط يتراجع عن الترشح للأمانة العامة للحزب

أخبارنا المغربية : خاص

كشفت مصادر استقلالية موثوقة أن حميد شباط الأمين العام للحزب استقر تفكيره على التراجع عن الترشح للأمانة العامة، بعد عطلة قادته إلى خارج البلاد.

و أكد مقرب من شباط أن هذا الأخير أسر له في اتصال هاتقي عن تدمره من الصمت الذي لزمه من كان يعول عليهم في التصدي لميارة وانصاره الذين سيطروا على الإتحاد العام للشغالين، بالإضافة إلى لعبهم على الحبلين في إشارة إلى وجود إتصالات بين المحسوبين عليه وبين نزار بركة الذي يسير بخطى ثابثة نحو كرسي الأمانة العامة.

و يأتي تسريب هذا الخبر في الوقت الذي انطلقت فيه المؤتمرات الإقليمية لحزب الاستقلال، والتي يشرف عليها محسوبون على منافس شباط، الذي انهكته حروب الجبهات المتعددة التي فتحها على نفسه بالإضافة إلى تخاذل مناصريه الذين أصبحوا يزايدون في الإعلام على مجموعة ولد الرشيد لدفعها للتفاوض معهم حول موقعهم السياسي مستقبلا، في إشارة إلى عبد القادر الكيحل وعادل بنحمزة حسب ذات المصدر.

وفي سياق آخر علق شباط على استقالة إلياس العماري من الأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة بكونها شأنن داخلي رغم كل الصراعات والتطاحنات التي كانت بينهما، مما يؤكد نيته التراجع إلى الخلف، مقابل انبعاث بنكيران من رماده كطائر الفنيق، وتوجيهه لرسائل ملغومة سيكون لها ما بعدها على بعد اشهر معدودة من انعقاد المؤتمر الوطني لحزب العدالة والتنمية.

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