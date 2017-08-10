الحكومة تضع لمساتها الأخيرة على بطاقة “الاستهداف” التي ستمكنها من رفع الدعم عن البوطا

أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج

أكدت مصادر برلمانية أن الحكومة تضع حاليا اللمسات الأخيرة على فكرتها الجديدة والتي تهدف إلى توجيه دعم صندوق المقاصة للفقراء فقط دون أن تستفيد منه الطبقتين المتوسطة والغنية.

وحسب ذات المصدر، فإن الأمر يتعلق ببطاقة “الاستهداف” كما كشف عن ذلك في وقت سابق الوزير لحسن الداودي، والتي ستمنح للفقراء فقط وستمكنهم من اقتناء المواد الغذائية التي كانت مدعة بأثمنة تفضيلية.

هذا ووفقا لآخر الأنباء، فإن هذه البطاقة ستكون جاهزة للاستخدام السنة القادمة، مما يعني أن رفع الدعم عن البوطا سيتم خلال ولاية حكومة العثمماني الحالية.

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