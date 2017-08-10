وفاة أحد الأشخاص إثر سقوطه عرضيا من سطح منزله بالحسيمة

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أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، اليوم الخميس، أن أحد الأشخاص توفي إثر سقوطه عرضيا من سطح منزله بالحسيمة.

وأوضح الوكيل العام للملك في بلاغ أنه “تبعا لما تم نشره في إحدى المواقع الإلكترونية تحت عنوان “عاجل..وفاة ثاني ناشط بحراك الريف وتبعا لما تم تداوله أيضا من أخبار في مواقع إلكترونية أخرى ومواقع التواصل الاجتماعي، مفادها أن شخصا توفي هذا اليوم متأثرا بجروح بليغة في الرأس أصيب بها في ظروف غامضة”، فإن التحري في هذه الواقعة، وحسب تصريحات إبن الهالك، “فإن والده كان بسطح المنزل، فطالبه بالنزول، وبعد مضي حوالي أربعين دقيقة سمع صوت ارتطام قوي صادر من الشارع، فخرج على الفور لاستكشاف الأمر، ليفاجأ بوالده ساقطا على الأرض”.

وأضاف المصدر ذاته أن إبن الهالك يعتبر أن “سقوط والده من السطح هو سقوط عرضي، وأنه لا يشك بتاتا في أسباب الوفاة”.

وأفاد الوكيل العام للملك بأنه قد تم فتح بحث في الموضوع للوقوف على حقيقة الأمر.