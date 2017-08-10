ان كنت ترغب باختيار هده النسخة بشكل دائم، اضغط على: عربي  | Français  - English           
الرئيسية > حوادث > وفاة أحد الأشخاص إثر سقوطه عرضيا من سطح منزله بالحسيمة
مقالاث مشابهة
انتحار شخص شنقا نواحي سطات انتحار شخص شنقا نواحي سطات
وفاة نزيل في ظروف غامضة وإدارة سجن خريبكة في قفص الاتهام وفاة نزيل في ظروف غامضة وإدارة سجن خريبكة في قفص...
شخص ملتحي يرسل أخته في حالة غيبوبة إلى المستشفى بعد سباحتها عارية بشاطئ أكادير شخص ملتحي يرسل أخته في حالة غيبوبة إلى المستشفى بعد...

وفاة أحد الأشخاص إثر سقوطه عرضيا من سطح منزله بالحسيمة

المصدر:  | 10 أغسطس 2017 | حوادث |

781424thumbnail-php-file-jota4-292239689781424.png

صورة من الأرشيف

 

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، اليوم الخميس، أن أحد الأشخاص توفي إثر سقوطه عرضيا من سطح منزله بالحسيمة.

وأوضح الوكيل العام للملك في بلاغ أنه “تبعا لما تم نشره في إحدى المواقع الإلكترونية تحت عنوان “عاجل..وفاة ثاني ناشط بحراك الريف وتبعا لما تم تداوله أيضا من أخبار في مواقع إلكترونية أخرى ومواقع التواصل الاجتماعي، مفادها أن شخصا توفي هذا اليوم متأثرا بجروح بليغة في الرأس أصيب بها في ظروف غامضة”، فإن التحري في هذه الواقعة، وحسب تصريحات إبن الهالك، “فإن والده كان بسطح المنزل، فطالبه بالنزول، وبعد مضي حوالي أربعين دقيقة سمع صوت ارتطام قوي صادر من الشارع، فخرج على الفور لاستكشاف الأمر، ليفاجأ بوالده ساقطا على الأرض”.

وأضاف المصدر ذاته أن إبن الهالك يعتبر أن “سقوط والده من السطح هو سقوط عرضي، وأنه لا يشك بتاتا في أسباب الوفاة”.

وأفاد الوكيل العام للملك بأنه قد تم فتح بحث في الموضوع للوقوف على حقيقة الأمر.

المزيد من مقالات:


   لا يوجد أي تعليق ل “وفاة أحد الأشخاص إثر سقوطه عرضيا من سطح منزله بالحسيمة”

أضف تعليقك









الآراء الواردة في التعليقات لا تعبر إلا عن آراء أصحابها

 شاركنا على جوجل بلس 

قناة ماروك برس

إعلان

أفضل المقالات

صورة و تعليق

326701benkiranetime-322531796326701.png

المزيد...

الصحافة



النهار المغربية بيان اليوم رشيد ماروك برس ماروك برس هسبريس إيلا�? الاحدات المغربية التجديد الشرق الأوسط الصباح العلم المساء المغربية المنتخب