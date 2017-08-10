تصنيف “فيفا”: البرازيل تنتزع الصدارة.. و هذا هو ترتيب المنتخب المغربي

حافظ المنتخب المغربي على مركزه الـ 60 (600 نقطة) في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الخميس، فيما انتزعت البرازيل صدارة التصنيف من بطلة العالم ألمانيا، التي تراجعت إلى المركز الثاني.

ومن جهته، حافظ المنتخب المصري على صدارة تصنيف المنتخبات العربية والأفريقية، رغم تراجعه مركزاً عن الشهر الماضي، باحتلاله المركز 25 في جدول التصنيف العالمي، بعد أن حصل على 866 نقطة.



واستعاد المنتخب البرازيلي صدارة الترتيب حيث حصل على 1604 نقطة، فيما تراجع المنتخب الألماني للمركز الثاني بعد أن حصل على 1549 نقطة، بينما حافظ المنتخب الأرجنتيني على المركز الثالث بعد حصوله على 1399 نقطة.



وانضم لثلاثي العملاقة في المراكز الخمسة الأولى منتخبان لم يعتادا الظهور في هذه المنطقة المتقدمة في التصنيف، وهما سويسرا، الذي حصل على المركز الرابع برصيد 1329 نقطة، وبولندا، الذي احتل المركز الخامس برصيد 1319 نقطة.



وأفسح منتخب البرتغال المجال للمنتخبين بعد أن تراجع مركزين، ليصبح في المركز السادس برصيد 1267.



واحتل المنتخب التشيلي في المركز السابع برصيد 1250 نقطة، وجاء خلفه المنتخب الكولومبي برصيد 1208 نقطة، فيما احتل المركز التاسع المنتخب البلجيكي، الذي تقدم مركزاً، برصيد 1194، وجاء منتخب فرنسا، الذي تراجع مركزاً، في المركز العاشر برصيد 1157 نقطة.

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