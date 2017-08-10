المنتخب المغربي يغادر تونس في اتجاه مصر و هذه آخر المستجدات

أخبارنا المغربية : الرباط

توجه المنتخب الوطني للاعبين المحليين صباح يومه الخميس 10 غشت 2017 إلى دولة مصر، تحسبا للمباراة التي ستجمعه بالمنتخب المصري يوم الاحد 13 غشت 2017، لحساب الدور الفاصل المؤهل لنهائيات كأس إفريقيا للاعبين المحليين التي ستحتضنها كينيا سنة 2017.

وستغادر البعثة المغربية تونس انطلاقا من مطار تونس قرطاج الدولي في اتجاه العاصمة المصرية القاهرة، ثم بعد ذلك إلى مدينة “الإسكندرية” في رحلة جوية داخلية .

الإصابة تمنع الناهيري وأكرد من مرافقة المنتخب

و فور التحاقهم بتجمع تونس الإعدادي ، خضع لاعبو فريق الفتح الرياضي، لفحوصات طبية دقيقة من طرف طبيب النخبة الوطنية الدكتور سعيد زاكيني، تبين على إثرها أن اللاعب نايف أكرد الذي كان قد تعرض لاصابة رفقة ناديه خلال البطولة العربية بمصر يحتاج لمزيد من الراحة وبالتالي عدم إمكانية مرافقته لبعثة المنتخب الوطني المتوجهة إلى مصر.

وفيما يخص متابعة الحالة الصحية للاعب محمد الناهيري، بعد الإصابة التي كان قد تعرض لها في المباراة الودية التي جمعت يوم الاثنين الماضي بين المنتخب الوطني للاعبين المحليين أمام المنتخب الليبي، فقد أظهرت الفحوصات بواسطة الصدى الصوتي أنه يحتاج إلى برنامج علاجي مكثف مع راحة لا تقل عن أسبوعين وبالتالي تقرر عدم مرافقته للأسود إلى مصر.

الوسوم: المنتخب , الوطني , تونس , مصر

