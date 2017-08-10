ليفربول يرفض 100 مليون يورو من برشلونة لشراء كوتينيو

كشفت تقارير صحفية أن ليفربول رفض عرضاً بـ100 مليون يورو (90.4 مليون جنيه إسترليني) من برشلونة من أجل الحصول على خدمات لاعب الوسط البرازيلي فيليبي كوتينيو.

ورفض النادي الإنجليزي ثاني عرض تقدمه إدارة النادي الكتالوني مقابل انتقال نجم الـ”ريدز”، والذي يقضي بحصول النادي على 85 مليون يورو بالإضافة إلى 15 مليون أخرى كامتيازات، إذ أكدت الإدارة أن اللاعب ليس للبيع، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وانضم كوتينيو (25 عاماً) إلى صفوف ليفربول في يناير (كانون الثاني) 2013 قادماً من إنتر الإيطالي مقابل 8.5 مليون جنيه إسترليني، ثم جدد مطلع العام الجاري عقده لـ5 أعوام مقبلة.

وكان المدير الفني لليفربول، الألماني يورغن كلوب، أكد عقب عرض “البلاوغرانا” الأول والمقدر بـ72 مليون يورو أن ليفربول لا ينوي “بيع أياً من لاعبيه”.

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