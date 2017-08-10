“قربالة” بالمكتب السياسي لحزب “الإتحاد الإشتراكي” وهذه التفاصيل

أخبارنا المغربية – أبو فراس

أفاد مصدر مقرب من قيادة “الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية” رفض الإفصاح عن هويته، أن الإجتماع الأخير للمكتب السياسي للحزب عرف مشادات كلامية وصفها بـ”الحادة”.

وأضاف ذات المصدر في تصريحه للموقع، أن المشادات وقعت بين البرلمانيتين وعضويتي المكتب السياسي للحزب “حنان رحاب” و”بديعة الراضي”، اللتان طرحتا خلافاتهما داخل قبة البرلمان في اجتماع المكتب السياسي الأخير.

وكادت خلافات “حنان” و”بديعة” أن تصل إلى مستوى العراك بالأيدي و”لمناتفة” –التعبير الحرفي للمصدر-، لولا تدخل باقي أعضاء المكتب السياسي، على حد تعبير ذات المصدر.

هذا، وتعود تفاصيل الخلاف بين البرلمانيتين المذكورتين، إلى وقت سابق حين طرحت “رحاب” سؤالا على وزير الداخلية، واعتبرت مقاربة الدولة للحراك بالحسيمة “مقاربة أمنية”، الأمر الذي لم يرق “الراضي” التي ردت بتدوينة على صفحتها “الفايسبوكية”.

في حين، استهجنت “حنان رحاب” طريقة “بديعة الراضي” في التعامل مع رئيس مجلس النواب وعضو المكتب السياسي للحزب “لحبيب المالكي”، حين نادته بـ”لحبيب”..و”الحبيب” في إحدى جلسات مجلس النواب.

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