العلم يكتشف حجم مهول لأكبر كائن عاش على الأرض

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رجح علماء حفريات أن يكون ديناصور بجحم 3 حافلات، قد عاش على الأرض، قائلين إنه أكبر كائن على الإطلاق مشى على كوكبنا.

وتوصل العلماء إلى ذلك، عقب دراسة بقايا متحجرة لستة ديناصورات بالغة جرى العثور عليها في الأرجنتين، سنة 2013.

وكشفت الدراسة أن الديناصور المسمى “Patagotitan mayorum” كان له جسد ضخم يزن 61 طنا، فيما وصل طوله إلى 35 مترا.

وتبعا لذلك، فإن التمساح الضخم كان أطول من ثلاث حافلات لندنية، كما أن وزنه تجاوز طائرة بوينغ 737، وفق ما نقلت “سكاي نيوز”.

ويرجح العلماء أن يكون ديناصور “باتاغوتيتان مايمور” الذي ينتمي إلى مجموعة تسمى “تيتا نازورس”، قد عاش على كوكب الأرض قبل مئة مليون عام، أي خلال العصر الطباشيري.

وعلى غرار سلالة “سوروبود”، كان الديناصور يعتمد في غذائه على أكل النباتات، كما كان يتمشى على أربع، وكان له ذيل وعنق طويلان.