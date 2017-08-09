الرميد يتهم شبيبة حزبه بمحاولة الاعتداء عليه

أخبارنا المغربية : متابعة

اتهم مصطفى الرميد وزير حقوق الانسان في حكومة سعد الدين العثماني، شبيبة حزب المصباح بمحاولة الاعتداء عليه ، موضحا أن لعنة الحسيمة أحدثت شرخا في البيت الداخلي لحزب العدالة والتنمية ، بعدما وصفت شبيبة الحزب حكومة العثماني ب”حكومة الردة”.

واوضحت جريدة “الاخبار” في عدد الغد ، أن مصطفى الرميد، اضطر لقطع عطلته التي يقضيها مع أفراد أسرته بشاطئ “كايونيگرو” للمشاركة في ندوة لشبيبة آلبي جي دي، التي سرعان ما تحولت إلى تبادل الاتهامات بينه وبين شبيبة حزبه، وكادت أن تنتهي بتوقف أشغال الندوة،حين حاول الرميد المغادرة،بعدما أمطر بوابل من الانتقادات حملته مسؤولية إدانة نشطاء الفايسبوك التابعين للحزب في قضية الاشادة بمقتل السفير الروسي بتركيا .

و اتهم الرميد المتهجمين عليه بمحاولة الاعتداء عليه، ولم تهدأ أعصابه إلا بعد تدخل قيادات الشبيبة والتخفيف من حدة الانتقادات.

و عبر الرميد، تضيف ذات اليومية، عن تذمره من الاتهامات الثقيلة التي وجهت لوزراء البي جي دي في الحكومة الحالية، وتورطهم في “الردة” وعودة سنوات الرصاص بحسب تعبيرهم ، وهم يتحدثون عن احداث الحسيمة التي طغت على اشغال الندوة.

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