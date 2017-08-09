بعد الحزب .. العماري يستعد للاستقالة من رئاسة جهة طنجة تطوان الحسيمة

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يبدو أن إلياس العماري لن يغادر فقط قيادة حزب الاصالة والمعاصرة بل يستعد أيضا للتنحي عن منصب رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، وفق ما أوردته يومية “المساء ” نقلا عن مصادر مقربة جدا من الرجل.

وأوردت ذات اليومية في عددها الصادر غدا الخميس ، أن العماري الذي تبوأ رئاسة الجهة خلال الانتخابات الجماعية والجهوية سنة 2015، سيضع استقالته من تدبير جهة الشمال بسبب ما وصفته مصادر اليومية بـ ” رغبته في فسح المجال أمام طاقات جديدة في “البام “داخل الجهة، علاوة على الانسجام مع القرار القاضي بالانسحاب من قيادة الحزب ، حيث لايمكنه أن يستقيل من منصب الأمانة العامة دون أن يستقيل كن الجهة”.

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