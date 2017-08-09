رغم اضافة ساعة .. المغاربة يحطمون الرقم القياسي في استهلاك الكهرباء و السبب !

أعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، اليوم الأربعاء، أن المغرب سجل أرقاما قياسية من حيث الطلب على القوة الكهربائية والاستهلاك اليومي من الطاقة الكهربائية، يومي 7 و8 غشت على التوالي، بسبب موجة الحرارة المفرطة التي يشهدها مجموع مناطق المملكة في الوقت الحالي.

وأوضح المكتب، في بلاغ له، أن “المغرب سجل أرقاما قياسية من حيث الطلب على الطاقة الكهربائية، سواء على مستوى وقت الذروة الصباحية أو مساء الاثنين 7 غشت 2017، إضافة إلى الاستهلاك اليومي من الطاقة الكهربائية ليوم الثلاثاء 8 غشت 2017″، مضيفا أن هذه الأرقام تعزى بالأساس إلى الاستعمال المكثف للمكيفات وضخ المياه لنغطية حاجيات السقي في المجال الفلاحي.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الطلب على الطاقة الكهربائية عند الواحدة بعد الزوال (غرينيتش+1) من يوم الاثنين 7 غشت 2017 بلغ 6 ألاف و60 ميغاوات، بارتفاع ب70 ميغاوات مقارنة مع وقت الذروة القصوى الصباحي المسجل العام الماضي، مضيفا أن وقت الذروة المسائية لنفس اليوم سجل 6 آلاف و180 ميغاوات على الساعة التاسعة والنصف مساء ، بارتفاع 130 ميغاوات مقارنة مع وقت الذروة القصوى المسائي لسنة 2016.

وبخصوص الاستهلاك اليومي الأقصى، فقد بلغ حسب بلاغ المكتب، يوم الثلاثاء 8 غشت 2017، 124 ألفا و190 ميغاوات، ليتخطى المعدل المسجل خلال سنة 2016 ب2931 ميغاوات.

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