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النجم السابق لبرشلونة متورط بعصابة تهريب للمخدرات في أمريكا

المصدر:  | 9 أغسطس 2017 | رياضة |

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قالت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الأربعاء، إنها فرضت عقوبات على نجم كرة القدم المكسيكي رفائيل ماركيز، لمزاعم أنه يعمل كواجهة لمهرب مخدرات مشتبه به.

 

ولعب رفائيل ماركيز وهو من ولاية ميشوكان الموبوءة بالمخدرات لناديي برشلونة وموناكو في أوروبا، ولا يزال يلعب كقائد لمنتخب بلاده بين الحين والآخر وقد شارك في أربع بطولات لكأس العالم.

 

ويواجه ماركيز هو والمغني خوليو سيزار ألفاريز ونحو 24 مكسيكياً آخرين تهم الارتباط مالياً براؤول فلوريس إيرنانديز، وهو مهرب مخدرات مشتبه به له روابط بعصابتي سينالوا وخالسكو نيو جينيريشن.

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