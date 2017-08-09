النظر في شكاوى تتهم أبل بـ”السرقة”

وافق مسؤولون أميركيون على التحقيق في مزاعم شركة “كوالكوم”، التي تتهم “أبل” بانتهاك براءات اختراع في هاتفها “آيفون 7″ وغيره من الأجهزة.

وقالت لجنة التجارة الدولية الأميركية، الثلاثاء، في بيان، إنها ستتخذ قرارها “في أقرب وقت ممكن”، وستحدد موعد استكمال تحقيقها في غضون 45 يوما من بدء التحقيق.

وتقدمت كالكوم بالشكوى في أوائل يوليو، وطلبت من الجهات الأميركية المعنية بتنظيم التجارة حظر بعض طرز “أيفون” التي تحتوي على ما يسمى برقائق مودم النطاق العريض، وهي رقائق تساعد على ربط الهواتف بالشبكات اللاسلكية.

وبدأت “أبل” استخدام رقائق مودم النطاق العريض التي تصنعها شركة “إنتل” في هواتف “أيفون 7″، ولم تقل “كوالكوم” إن رقائق “إنتل” تنتهك براءات اختراعها، لكنها تقول إن الطريقة التي تستخدمها بها “أبل” في أجهزة “أيفون” تنتهك تلك البراءات.

وقال نائب الرئيس التنفيذي والمستشار العام لشركة “كوالكوم”، دون روزنبرغ، في بيان: “نتطلع إلى التحقيق السريع من لجنة التجارة الدولية في انتهاك أبل المستمر لحقوق ملكيتنا الفكرية، والمساعدة السريعة التي يمكن أن تقدمها اللجنة”.

وامتنعت “إنتل” عن التعليق، في حين لم ترد “أبل” على طلب للتعقيب.

وبينما كانت لجنة التجارة الدولية الأميركية تنظر فيما إن كانت ستتولى القضية، وقفت مجموعة تمثل “غوغل” و”أمازون” و”مايكروسوفت” و”فيسبوك” بجانب “أبل” الشهر الماضي، قائلة إن طلب “كوالكوم” حظر استيراد بعض هواتف “أيفون” سيضر بالمستهلكين.

واتهمت “كوالكوم” المجموعة بـ”بذل جهود منسقة تهدف إلى تضليل” الجهات المنظمة للتجارة، وقالت إن “أبل” لها حرية اختيار الرقائق دون أن تنتهك بالضرورة براءات اختراع “كوالكوم”.