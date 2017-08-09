السيبة…إطلاق النار على شخص من طرف مجهولين بالسمارة

يحيى الغليظ ــ أخبارنا المغربية

علمت جريدة “أخبارنا المغربية”، أن مواطنا تعرض ليلة أمس الثلاثاء، لطلقة نارية بجماعة أمكالة بواد الرمث الوسطاني نواحي مدينة السمارة.

وحسب مصادر الجريدة، فإن الشخص أصيب فجأة بطلقة نارية من طرف أشخاص مجهولين، ولاذوا بعدها بالفرار بعدها على الفور.

وأكدت مصادر خاصة، أن عملية إطلاق النار هذه، يرجح أن تكون تمت بين مهربين للمخدرات إثر خلاف نشب بينهم سابقاً.

إلى ذالك، حلت عناصر والوقاية المدنية والشرطة إلى عين المكان، وتم نقل الصاب إلى المستشفى الإقليمي للسمارة قصد تلقي العلاجات الضرورية، بينما قامت المصالح الأمنية بقتح تحقيق عاجلا في الموضوع، وكذا مباشرة حملة تمشيطية واسعة لإيقاف الجناة.

وكان عامل إقليم السمارة قد قام رفقة وفد مرافق له بزيارة ميدانية للمواطن المصاب في المستشفى للإطمئان على حالته الصحية.